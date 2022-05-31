От укусов клещей пострадали 20 913 свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области от присасывания клещей пострадали 20 913 человек, в том числе 4 473 ребенка. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.Случаи присасывания клещей зафиксировали в 66 муниципалитетах. Больше всего пострадавших – в Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах, Пышминском, Тугулымском, Талицком, Тавдинском и Режевском городских округах, Ирбитском муниципальном округе, ГО Дегтярске и Верхотурье.На столицу Урала приходится 7 162 случая присасывания клещей. Среди пострадавших – 1 001 ребенок.С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 67 человек, в том числе 23 ребенка. Кроме того, в больницах находятся с предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» 162 человека, среди них 55 детей.