Еще 128 млн рублей получила Свердловская область на догазификацию

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На догазификацию домов в Свердловской области единый оператор газификации выделил очередной транш в размере почти 128 миллионов рублей. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал, что деньги направят на строительство газопроводов в Верх-Нейвинске, Верхней Салде, Волчанске, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Ревде и Сухом Логу. Кроме того, средства пойдут и на строительство газопровода для частного сектора на правом берегу Каквы в Серове.Свердловчанам со своей стороны необходимо будет подготовиться к подключению, закупить оборудование и подать заявку на газификацию через сайт СОЦГАЗ.РФ, портал Госуслуг или офис газораспределительной организации, представленной на территории.