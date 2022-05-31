Еще 128 млн рублей получила Свердловская область на догазификацию
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
На догазификацию домов в Свердловской области единый оператор газификации выделил очередной транш в размере почти 128 миллионов рублей. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал, что деньги направят на строительство газопроводов в Верх-Нейвинске, Верхней Салде, Волчанске, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Ревде и Сухом Логу. Кроме того, средства пойдут и на строительство газопровода для частного сектора на правом берегу Каквы в Серове.
Свердловчанам со своей стороны необходимо будет подготовиться к подключению, закупить оборудование и подать заявку на газификацию через сайт СОЦГАЗ.РФ, портал Госуслуг или офис газораспределительной организации, представленной на территории.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал, что деньги направят на строительство газопроводов в Верх-Нейвинске, Верхней Салде, Волчанске, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Ревде и Сухом Логу. Кроме того, средства пойдут и на строительство газопровода для частного сектора на правом берегу Каквы в Серове.
Свердловчанам со своей стороны необходимо будет подготовиться к подключению, закупить оборудование и подать заявку на газификацию через сайт СОЦГАЗ.РФ, портал Госуслуг или офис газораспределительной организации, представленной на территории.
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