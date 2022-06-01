В Екатеринбурге выставили на торги городскую молочную кухню

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Депутаты Екатеринбургской городской думы поддержали продажу компании «Уралбиомед». 100-% акции компании принадлежат муниципалитету, сообщает Е1.RU.«Уралбиомед» известен екатеринбуржцам по молочной кухне. Номинальная стоимость доли составляет 8,34 миллиона рублей, а предварительная стоимость продажи объекта на аукционе — 37 миллионов рублей.Заместитель начальника департамента по управлению муниципальным имуществом Екатеринбурга Владимир Захаров отметил, что основной виде деятельности «Уралбиомед» – производство детского питания и диетических продуктов. На предприятии работают 14 человек.