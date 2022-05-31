В филиале АО «Уралэлектромедь» модернизировали газоочистку металлургического цеха



Фото: пресс-служба УГМК

– Мы предложили разделить газоходы на три потока. В результате фильтрация газов улучшилась, поскольку фильтр очистки работает на полную мощность, и мы можем более эффективно проводить обслуживание агрегатов, – отметил Тутуев.



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В филиале «Производство сплавов цветных металлов» АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) организовали новую схему газоочистки от рафинировочных и рудно-термических печей.Как рассказал заместитель главного инженера по строительству филиала Олег Тутуев, все печи раньше был подсоединены к одному газоходу, что создавало сложности при регулировке работы газоочистных сооружений, техническом обслуживании и ремонте печей. К примеру, для ремонта одной из печей требовалось останавливать весь техпроцесс.Теперь каждая единица оборудования подключена к собственному газоходу через свой фильтр. Это позволяет металлургам настраивать параметры газоочистки под техпроцесс печей. Также газоходы стали взаимозаменяемыми. Если одна из технологических линий выйдет из строя или будут идти плановый профилактические работы, то можно будет перенаправить газы на другую линию.Газоходы изготовил ремонтно-механический цех филиала «Производство сплавов цветных металлов», а монтировала их подрядная организация. Для монтажа планировалось остановить работу отделения рафинирования на 10 суток, однако срок удалось сократить в два раза. Новая система газоочистки уже запущена в работу.