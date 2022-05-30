Международный фестиваль барбекю прошел в столице Урала
Общество
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
В эти выходные в Екатеринбурге прошел традиционный международный фестиваль барбекю. Любители, юниоры и шеф-повара состязались в умении делать барбекю, а официанты – в мастерстве обслуживания.
Кроме того, для гостей фестиваля 4 и 5 июня подготовили несколько мастер-классов. Ведущие повара столицы Урала и других городов делились профессиональными секретами. А жемчужиной фестиваля стала «Сырная улица», где российские производители представили разнообразные сорта кисломолочной продукции.
Напомним, что впервые фестиваль барбекю прошел в Екатеринбурге в 2011 году.
Кроме того, для гостей фестиваля 4 и 5 июня подготовили несколько мастер-классов. Ведущие повара столицы Урала и других городов делились профессиональными секретами. А жемчужиной фестиваля стала «Сырная улица», где российские производители представили разнообразные сорта кисломолочной продукции.
Напомним, что впервые фестиваль барбекю прошел в Екатеринбурге в 2011 году.
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