В Свердловской области ожидаются сильный ветер и дожди с грозами
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Начало следующей недели обещает быть ветренным и дождливым. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду и дожди с грозами.
В понедельник, 6 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +2…+7°C, на юге до +11°C. Днём +17…+22°C. Ветер юго-восточный 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ночью +9…+11°C, днём +18…+20°C. Ветер юго-восточный 4-9 м/сек.
Во вторник, 7 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах грозы. Ночью +7…+12°C, днём +14…+19°C.Ветер восточный 4-9 м/сек, местами порывы 15-18 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью кратковременный, днём сильный дождь. Ночью +9…+11°C, днём +17…+19°C. Ветер восточный 4-9 м/сек, днём порывы до 15 м/сек.
В среду, 8 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью +6…+11°C, днём +14…+19°C. Ветер северо-восточный 4-9 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью +9…+11°C, ночью +16…+18°C. Ветер северо-восточный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 6 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +2…+7°C, на юге до +11°C. Днём +17…+22°C. Ветер юго-восточный 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ночью +9…+11°C, днём +18…+20°C. Ветер юго-восточный 4-9 м/сек.
Во вторник, 7 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах грозы. Ночью +7…+12°C, днём +14…+19°C.Ветер восточный 4-9 м/сек, местами порывы 15-18 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью кратковременный, днём сильный дождь. Ночью +9…+11°C, днём +17…+19°C. Ветер восточный 4-9 м/сек, днём порывы до 15 м/сек.
В среду, 8 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью +6…+11°C, днём +14…+19°C. Ветер северо-восточный 4-9 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью +9…+11°C, ночью +16…+18°C. Ветер северо-восточный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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