В Свердловской области выявили ещё 114 случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области зарегистрировали ещё 114 случаев коронавируса, из них 28 в Екатеринбурге, сообщает региональный оперштаб. Общее число случаев – 445 102.
Выписано по выздоровлению за минувшие сутки 212 человек. За весь период пандемии вылечилось 432 501.
Случаев смерти среди больных коронавирусом за прошедший день в Свердловской области зарегистрировано не было. За всё время было зафиксировано 10 748 летальных исходов.
Выписано по выздоровлению за минувшие сутки 212 человек. За весь период пандемии вылечилось 432 501.
Случаев смерти среди больных коронавирусом за прошедший день в Свердловской области зарегистрировано не было. За всё время было зафиксировано 10 748 летальных исходов.
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