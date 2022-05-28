В Свердловской области выявили ещё 114 случаев коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области зарегистрировали ещё 114 случаев коронавируса, из них 28 в Екатеринбурге, сообщает региональный оперштаб. Общее число случаев – 445 102.Выписано по выздоровлению за минувшие сутки 212 человек. За весь период пандемии вылечилось 432 501.Случаев смерти среди больных коронавирусом за прошедший день в Свердловской области зарегистрировано не было. За всё время было зафиксировано 10 748 летальных исходов.