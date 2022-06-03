Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Межмуниципальному трамвайному маршруту Екатеринбург – Верхняя Пышма присвоят трёхзначный номер. До сих пор существуют лишь двухзначные обозначения трамвайных маршрутов.Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на Минтранс Свердловской области. Планируется, что движение по новому маршруту будет запущено уже в августе этого года. Ранее запустить трамваи по новой ветки хотели в июне.На данный момент готовность линий оценивается на 98%. По новому маршруту будут запущены трамваи модели 71–911ЕМ «Львенок». Первое время их будет обслуживать Северное трамвайное депо. Позже для этих трамваев построят отдельное депо.