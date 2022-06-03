Трамвайному маршруту Екатеринбург – Верхняя Пышма присвоят трёхзначный номер

14.08 Воскресенье, 5 июня 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Межмуниципальному трамвайному маршруту Екатеринбург – Верхняя Пышма присвоят трёхзначный номер. До сих пор существуют лишь двухзначные обозначения трамвайных маршрутов.

Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на Минтранс Свердловской области. Планируется, что движение по новому маршруту будет запущено уже в августе этого года. Ранее запустить трамваи по новой ветки хотели в июне.

На данный момент готовность линий оценивается на 98%. По новому маршруту будут запущены трамваи модели 71–911ЕМ «Львенок». Первое время их будет обслуживать Северное трамвайное депо. Позже для этих трамваев построят отдельное депо.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Национальный туристический маршрут запустят в Свердловской области
03 июня 2022
Авиакомпания S7 запустила рейсы из Иркутска в Екатеринбург
27 мая 2022
На трассе Екатеринбург – Тюмень ограничили движение из-за ремонта
01 июня 2022
Нижний Тагил получит из федерального бюджета 1,6 млрд рублей на новые трамваи и котельные
31 мая 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Делить не шкуру, делить должности: почему скандалы вокруг организации свердловских охотников не утихают

После смены руководства известной охотничьей организации не прекращаются суды об отмене решений коллегиальных органов власти, рассказываем подробности
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
15:12 В Нижнем Тагиле спасатели вызволили из мусоропровода женщину
14:08 Трамвайному маршруту Екатеринбург – Верхняя Пышма присвоят трёхзначный номер
13:04 В Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта установили камеры для определения загруженности дорог
11:56 Ночью в уральской столице обновили «Красную линию»
10:49 Концерт группы «Руки Вверх» в Екатеринбурге собрал 30 тысяч зрителей
10:05 Осужденные камышловской КП-45 занялись уборкой местных парков
17:32 В аварии с фурой на ЕКАД пострадали два человека
16:58 Ещё 180 случаев коронавируса подтвердились в Свердловской области
16:41 В столице Урала у олимпийского чемпиона Сергея Устюгова украли велосипед
15:51 Свердловскую область на «Иннопроме» будут представлять 20 компаний
15:00 В екатеринбургском посёлке Палкинский Торфяник сгорел садовый дом
13:58 В уральской столице на Уралмаше неизвестный заглядывал под капоты автомобилей
13:05 Жительница Екатеринбурга отдала мошенникам почти 4 миллиона рублей
11:52 В Свердловской области на площади 21 гектар выявили лесной пожар
10:58 В Екатеринбурге начнут разрабатывать концепцию благоустройства парка «Уралмаш»
09:58 Жители Свердловской области смогут арендовать землю за один рубль
09:51 Суд запретил проводить митинг в Екатеринбурге, основываясь на догадках МОБа о том, что на нём могут нарушить закон
20:35 С одной из строек в Екатеринбурге умыкнули... башенный кран
19:54 Паблик-арт фестиваль «ЧӦ» обратил внимание на маленьких жителей Екатеринбурга
19:32 В малолетнюю жительницу Нижнего Тагила пьяная соседка метнула молоток
19:03 Из-за санкций на центральной площади Екатеринбурга будет петь не Иисус, а Ассоль
18:37 Через несколько дней в центре Екатеринбурга появится огород
17:56 Свердловчан ждут умеренно теплые выходные
17:30 В Верхней Пышме пропала 75-летняя бабушка
17:13 Свердловчане нашли в иранских киви тутовую щитовку
16:52 В Екатеринбурге автоинспекторы вновь проведут массовые проверки водителей
Все новости Свердловской области
18:13 Суд в Санкт-Петербурге прекратил очередное дело по статье о «дискредитации армии»
09:12 В Новосибирске водители мусоровозов после забастовки добились повышения зарплаты
17:53 В Брянске улицы, парковки и магазины затопило водой после мощного ливня с градом
17:08 Роскомнадзор подтвердил блокировку в России VPN-сервисов, в том числе Proton VPN
16:35 Патриарх Кирилл благословил председателя ЛДПР Леонида Слуцкого в Храме у Никитских ворот
16:00 В ГД внесут законопроект о наказании за «умышленное агрессивное вождение»
15:28 КПРФ передаст освободившийся мандат Валерия Рашкина Анастасии Удальцовой
14:34 В Белокурихе из-за поломки горнолыжного подъемника эвакуировали 43 человека
13:24 В Красноярском крае работникам на золотодобывающем месторождении выплатили долги после забастовки
12:43 Глава Минобрнауки Фальков назвал три причины для сохранения в РФ бакалавриата и магистратуры
11:28 Тихвинский вагоностроительный завод не вышел из простоя из-за недостатка импортных деталей
09:55 В Бразилии число погибших из-за ливней и оползней выросло до 121 человека
09:08 В Оклахоме 4 человека погибли в результате стрельбы в больнице Святого Франциска
16:44 Концерт Киркорова в Пятигорске отменили после жалоб на номер с крестом
15:58 В Мытищах произошел взрыв в жилом доме, есть погибший
14:48 В России вынесли первый приговор по уголовному делу о «публичной дискредитации армии»
14:00 СК: жертвами изнасилований в РФ чаще всего становятся девочки 11-14 лет, живущие в городах
12:01 В Приморье фракция КПРФ исключила двух депутатов, осудивших российские действия в Украине
11:06 Роспотребнадзор: в регионы отправят тысячу тест-комплектов для выявления оспы обезьян
10:36 Россия предложила Северной Корее вакцины и лекарства для борьбы с COVID-19
09:49 Власти Турции отменили масочный режим и ПЦР-тесты для въезда в страну
09:26 Суд продлил арест экс-мэру Владивостока до августа
17:46 В Ясногорске Тульской области попытались поджечь военкомат
12:28 В Канаде намерены на законодательном уровне запретить короткоствольное оружие
11:26 Бизнес-омбудсмен: почти 87% предпринимателей в РФ оказались затронуты действием санкций
10:13 В Санкт-Петербурге двое неизвестных напали на журналиста «Соты», сотрудника пресс-службы «Яблока»
Все новости России и мира
15:12 В Нижнем Тагиле спасатели вызволили из мусоропровода женщину
14:08 Трамвайному маршруту Екатеринбург – Верхняя Пышма присвоят трёхзначный номер
13:04 В Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта установили камеры для определения загруженности дорог
11:56 Ночью в уральской столице обновили «Красную линию»
10:49 Концерт группы «Руки Вверх» в Екатеринбурге собрал 30 тысяч зрителей
10:05 Осужденные камышловской КП-45 занялись уборкой местных парков
17:32 В аварии с фурой на ЕКАД пострадали два человека
16:58 Ещё 180 случаев коронавируса подтвердились в Свердловской области
16:41 В столице Урала у олимпийского чемпиона Сергея Устюгова украли велосипед
15:51 Свердловскую область на «Иннопроме» будут представлять 20 компаний
15:00 В екатеринбургском посёлке Палкинский Торфяник сгорел садовый дом
13:58 В уральской столице на Уралмаше неизвестный заглядывал под капоты автомобилей
13:05 Жительница Екатеринбурга отдала мошенникам почти 4 миллиона рублей
11:52 В Свердловской области на площади 21 гектар выявили лесной пожар
10:58 В Екатеринбурге начнут разрабатывать концепцию благоустройства парка «Уралмаш»
09:58 Жители Свердловской области смогут арендовать землю за один рубль
09:51 Суд запретил проводить митинг в Екатеринбурге, основываясь на догадках МОБа о том, что на нём могут нарушить закон
20:35 С одной из строек в Екатеринбурге умыкнули... башенный кран
19:54 Паблик-арт фестиваль «ЧӦ» обратил внимание на маленьких жителей Екатеринбурга
19:32 В малолетнюю жительницу Нижнего Тагила пьяная соседка метнула молоток
19:03 Из-за санкций на центральной площади Екатеринбурга будет петь не Иисус, а Ассоль
18:37 Через несколько дней в центре Екатеринбурга появится огород
17:56 Свердловчан ждут умеренно теплые выходные
17:30 В Верхней Пышме пропала 75-летняя бабушка
17:13 Свердловчане нашли в иранских киви тутовую щитовку
16:52 В Екатеринбурге автоинспекторы вновь проведут массовые проверки водителей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK