В Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта установили камеры для определения загруженности дорог

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне автовладельцы заметили в Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта необычные дорожные камеры. Водители предположили, что они штрафуют за непристёгнутый ремень безопасности и за отсутствие ближнего света фар. Однако, выяснилось, что это элемент интеллектуальной транспортной системы (ИТС).Как объяснили порталу Е1 представители оператора «УГМК-Телеком», оборудование служит не для фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, а для измерений параметров транспортного потока — скорость, состав, интенсивность. Таких в городе на данный момент установлено более 100.«Цель этих детекторов – корректно определять загруженность магистралей города и своевременно корректировать планы координации работы светофоров, чтобы пробок было как можно меньше», – рассказали в «УГМК-Телеком».Кроме того, такая камера может распознавать госномера. Это делается для того, чтобы составить карту корреспонденции транспорта в рамках городской агломерации.