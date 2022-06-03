В Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта установили камеры для определения загруженности дорог

13.04 Воскресенье, 5 июня 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Накануне автовладельцы заметили в Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта необычные дорожные камеры. Водители предположили, что они штрафуют за непристёгнутый ремень безопасности и за отсутствие ближнего света фар. Однако, выяснилось, что это элемент интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

Как объяснили порталу Е1 представители оператора «УГМК-Телеком», оборудование служит не для фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, а для измерений параметров транспортного потока — скорость, состав, интенсивность. Таких в городе на данный момент установлено более 100.

«Цель этих детекторов – корректно определять загруженность магистралей города и своевременно корректировать планы координации работы светофоров, чтобы пробок было как можно меньше», – рассказали в «УГМК-Телеком».

Кроме того, такая камера может распознавать госномера. Это делается для того, чтобы составить карту корреспонденции транспорта в рамках городской агломерации.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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10:49 Концерт группы «Руки Вверх» в Екатеринбурге собрал 30 тысяч зрителей
10:05 Осужденные камышловской КП-45 занялись уборкой местных парков
17:32 В аварии с фурой на ЕКАД пострадали два человека
16:58 Ещё 180 случаев коронавируса подтвердились в Свердловской области
16:41 В столице Урала у олимпийского чемпиона Сергея Устюгова украли велосипед
15:51 Свердловскую область на «Иннопроме» будут представлять 20 компаний
15:00 В екатеринбургском посёлке Палкинский Торфяник сгорел садовый дом
13:58 В уральской столице на Уралмаше неизвестный заглядывал под капоты автомобилей
13:05 Жительница Екатеринбурга отдала мошенникам почти 4 миллиона рублей
11:52 В Свердловской области на площади 21 гектар выявили лесной пожар
10:58 В Екатеринбурге начнут разрабатывать концепцию благоустройства парка «Уралмаш»
09:58 Жители Свердловской области смогут арендовать землю за один рубль
09:51 Суд запретил проводить митинг в Екатеринбурге, основываясь на догадках МОБа о том, что на нём могут нарушить закон
20:35 С одной из строек в Екатеринбурге умыкнули... башенный кран
19:54 Паблик-арт фестиваль «ЧӦ» обратил внимание на маленьких жителей Екатеринбурга
19:32 В малолетнюю жительницу Нижнего Тагила пьяная соседка метнула молоток
19:03 Из-за санкций на центральной площади Екатеринбурга будет петь не Иисус, а Ассоль
18:37 Через несколько дней в центре Екатеринбурга появится огород
17:56 Свердловчан ждут умеренно теплые выходные
17:30 В Верхней Пышме пропала 75-летняя бабушка
17:13 Свердловчане нашли в иранских киви тутовую щитовку
16:52 В Екатеринбурге автоинспекторы вновь проведут массовые проверки водителей
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