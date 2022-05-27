Осужденные камышловской КП-45 занялись уборкой местных парков

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

У колонии-поселения №45 посёлка Восточный заключен договор с муниципальным учреждением «Центр городского обслуживания» Камышловского городского округа на оказание услуг по содержанию и благоустройству территории и границ округа. В связи с чем осужденные были направлены на уборку местных парков.«Там трудоустроено 15 осужденных-поселенцев, они производят очистку общественных мест и парков от мусора. За эту работу им ежемесячно выплачивается заработная плата», – рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.Он так же отметил, что в камышловской колонии-поселении №45 отбывают наказание осужденные за преступления малой и средней тяжести, в том числе за ДТП.