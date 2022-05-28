Ещё 180 случаев коронавируса подтвердились в Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили ещё 180 новых случаев коронавируса, из них 28 в Екатеринбурге. Общее число случаев составляет 444 988.По выздоровлению из свердловских больниц за минувшие сутки было выписано 253 пациента. За весь период пандемии вылечилось 432 289 жителей региона.Случаев смерти больных COVID-19 за последние сутки зарегистрировано не было, сообщает региональный оперштаб. Общее число летальных исходов – 10 748.