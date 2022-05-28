Ещё 180 случаев коронавируса подтвердились в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили ещё 180 новых случаев коронавируса, из них 28 в Екатеринбурге. Общее число случаев составляет 444 988.
По выздоровлению из свердловских больниц за минувшие сутки было выписано 253 пациента. За весь период пандемии вылечилось 432 289 жителей региона.
Случаев смерти больных COVID-19 за последние сутки зарегистрировано не было, сообщает региональный оперштаб. Общее число летальных исходов – 10 748.
По выздоровлению из свердловских больниц за минувшие сутки было выписано 253 пациента. За весь период пандемии вылечилось 432 289 жителей региона.
Случаев смерти больных COVID-19 за последние сутки зарегистрировано не было, сообщает региональный оперштаб. Общее число летальных исходов – 10 748.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».