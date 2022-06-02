В столице Урала у олимпийского чемпиона Сергея Устюгова украли велосипед

16.41 Суббота, 4 июня 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
У олимпийского чемпиона Сергея Устюгова в Екатеринбурге украли велосипед американской марки «Specialized». Об этом лыжник сообщил своим подписчикам в соцсети.

По его словам, кража могла произойти вчера вечером, в промежутке с 22.00 до 23.00. Он оставлял велосипед на лестничной площадка, а на утром следующего дня его не обнаружил, пишет портал Е1.

В УМВД по Екатеринбургу порталу заявили, что владелец велосипеда в органы внутренних дел не обращался, однако информацию о хищении зарегистрировали в отделе полиции №8.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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13:58 В уральской столице на Уралмаше неизвестный заглядывал под капоты автомобилей
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11:52 В Свердловской области на площади 21 гектар выявили лесной пожар
10:58 В Екатеринбурге начнут разрабатывать концепцию благоустройства парка «Уралмаш»
09:58 Жители Свердловской области смогут арендовать землю за один рубль
09:51 Суд запретил проводить митинг в Екатеринбурге, основываясь на догадках МОБа о том, что на нём могут нарушить закон
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19:54 Паблик-арт фестиваль «ЧӦ» обратил внимание на маленьких жителей Екатеринбурга
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18:37 Через несколько дней в центре Екатеринбурга появится огород
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17:30 В Верхней Пышме пропала 75-летняя бабушка
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16:52 В Екатеринбурге автоинспекторы вновь проведут массовые проверки водителей
16:20 В Свердловской области выпускники сдали второй обязательный ЕГЭ
15:47 Мужчину осудят за стрельбу в центре Камышлова
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