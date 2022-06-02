В столице Урала у олимпийского чемпиона Сергея Устюгова украли велосипед

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

У олимпийского чемпиона Сергея Устюгова в Екатеринбурге украли велосипед американской марки «Specialized». Об этом лыжник сообщил своим подписчикам в соцсети.По его словам, кража могла произойти вчера вечером, в промежутке с 22.00 до 23.00. Он оставлял велосипед на лестничной площадка, а на утром следующего дня его не обнаружил, пишет портал Е1.В УМВД по Екатеринбургу порталу заявили, что владелец велосипеда в органы внутренних дел не обращался, однако информацию о хищении зарегистрировали в отделе полиции №8.