В столице Урала у олимпийского чемпиона Сергея Устюгова украли велосипед
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
У олимпийского чемпиона Сергея Устюгова в Екатеринбурге украли велосипед американской марки «Specialized». Об этом лыжник сообщил своим подписчикам в соцсети.
По его словам, кража могла произойти вчера вечером, в промежутке с 22.00 до 23.00. Он оставлял велосипед на лестничной площадка, а на утром следующего дня его не обнаружил, пишет портал Е1.
В УМВД по Екатеринбургу порталу заявили, что владелец велосипеда в органы внутренних дел не обращался, однако информацию о хищении зарегистрировали в отделе полиции №8.
По его словам, кража могла произойти вчера вечером, в промежутке с 22.00 до 23.00. Он оставлял велосипед на лестничной площадка, а на утром следующего дня его не обнаружил, пишет портал Е1.
В УМВД по Екатеринбургу порталу заявили, что владелец велосипеда в органы внутренних дел не обращался, однако информацию о хищении зарегистрировали в отделе полиции №8.
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