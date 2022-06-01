В Екатеринбурге начнут разрабатывать концепцию благоустройства парка «Уралмаш»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Концепцию благоустройства летнего парка «Уралмаш» планируют спроектировать уже в этом году. Об этом в ходе брифинга заявила председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.«Сейчас мы прорабатываем вопрос, что мы всё-таки потратим городскую часть средств и начнём проектировать уже в этом году этот парк, для того чтобы в следующем году снова можно было рассматривать его в качестве участника рейтинг-голосования», – сказала Благодаткова.Она также предположила, что глава города Алексей Орлов сможет финансово поддержать благоустройство уралмашевского парка. Ранее мэр уральской столицы в своем телеграм-канале пообещал найти возможность, чтобы привести летний парк в порядок.Напомним, что в этом году в голосовании с небольшим перевесом победил Преображенский парк в Академическом.