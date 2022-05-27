Жители Свердловской области смогут арендовать землю за один рубль
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Теперь жители Свердловской области могут арендовать земельные участки для ведения сельскохозяйственных работ за один рубль в год. Соответствующее постановление накануне подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Такая льгота будет действовать с момента заключения договора аренды по 31 декабря 2022 года. Предполагается, что такая она позволит вовлечь в оборот участки, которые не использовались с 2019 года. Это более трёх тысяч гектаров неиспользуемых земель.
Информацию о местонахождении участков, которые можно взять в аренду, можно найти на официальном сайте министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и на сайтах муниципальных образований.
Такая льгота будет действовать с момента заключения договора аренды по 31 декабря 2022 года. Предполагается, что такая она позволит вовлечь в оборот участки, которые не использовались с 2019 года. Это более трёх тысяч гектаров неиспользуемых земель.
Информацию о местонахождении участков, которые можно взять в аренду, можно найти на официальном сайте министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и на сайтах муниципальных образований.
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