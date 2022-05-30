Паблик-арт фестиваль «ЧӦ» обратил внимание на маленьких жителей Екатеринбурга
Общество
Фрагмент афиши творческого лагеря с ВК-группы фестиваля «ЧО»
С завтрашнего дня (то есть, с субботы) в Екатеринбурге начинается запись детей на занятия семейного творческого лагеря, организованного в рамках фестиваля «ЧО». Регистрацию можно пройти в онлайн-режиме, не отрываясь от экрана монитора или смартфона.
Составление семейной программы, расчитанной, в том числе, на маленьких детей, — это первый такой опыт фестиваля. Малышам, подросткам и их родителям предложат на выбор широкий набор интересных мероприятий, от экскурсий по Екатеринбургу до создания «с нуля» анимационного фильма. В программу войдут так же лекции, мастер-классы, создание шедевров стрит-арта и многое другое.
Основной площадкой творческого лагеря станет Государственный центр современных искусств (улица Добролюбова, 19-А). Занятия лагеря будут проходить летом по субботам.
Составление семейной программы, расчитанной, в том числе, на маленьких детей, — это первый такой опыт фестиваля. Малышам, подросткам и их родителям предложат на выбор широкий набор интересных мероприятий, от экскурсий по Екатеринбургу до создания «с нуля» анимационного фильма. В программу войдут так же лекции, мастер-классы, создание шедевров стрит-арта и многое другое.
Основной площадкой творческого лагеря станет Государственный центр современных искусств (улица Добролюбова, 19-А). Занятия лагеря будут проходить летом по субботам.
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