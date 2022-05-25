Из-за санкций на центральной площади Екатеринбурга будет петь не Иисус, а Ассоль

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Широкомасштабные санкции, применяемые западными (и не только) странами к России за то, что происходит на территории Украины, коснулись и театрального мира. Так, Пермскому академическому театру с оригинальным названием «Театр Театр» правообладатели запретили давать рок-оперу Эндрю Ллойда Уэббера «Jesus Christ — Superstar», которую в Перми поставили в 2018-м году. А это значит, что теперь поющего Иисуса не увидят в центре Екатеринбурга.Именно с этой сверх-популярной оперой планировали поучаствовать пермяки в фестивале «Ural Music Night», который пройдёт 24-го июня. Зрелище обещало стать грандиозным, ведь должно было пройти в центре города, на Площади 1905-го года. И, соответственно, — на огромную аудиторию. Теперь, когда стало известно, что лицензию на исполнение данной рок-оперы пермякам не продлили, планы пришлось в срочном порядке перекраивать.Вместо страстей Христовых, переложенных на рок-мотивы, в Екатеринбурге «Театр Театр» покажет музыкальную инсценировку повести Александра Грина «Алые паруса». Так что, ближе к концу июня екатеринбуржцам споёт не Ииисус, а Ассоль, ждущая на берегу океана своего возлюбленного. Этот мюзикл Максима Дунаевского поставил 10 лет назад на пермской сцене лауреат премии «Золотая маска» Борис Мильграм. Такое вот «импортозамещение».