Роспотребнадзор признал водоемы Свердловской области небезопасными для купания

– По результатам лабораторных исследований установлено, что 43 отобранных пробы по санитарно-химическим показателям, 9 проб по микробиологическим показателям, 3 пробы по паразитологическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Все водоемы Свердловской области признаны небезопасными для купания. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.Санитарные врачи исследовали 54 пробы воды на санитарно-химические показатели, 238 проб – на микробиологические показатели, 54 – на паразитологические показатели.В то же время МЧС сообщает, что на данный момент в Свердловской области признаны безопасными только два пляжа: городской пляж на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске и пляж санатория «Гранатовая бухта» в Сысертском городском округе на берегу Верхне-Сысертского пруда.