В Екатеринбурге автоинспекторы вновь проведут массовые проверки водителей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В эти выходные в Екатеринбурге автоинспекторы вновь проведут массовые проверки водителей. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
С 3 по 5 мая сотрудники ГИБДД будут выявлять и пресекать грубые нарушения ПДД, в том числе связанные с вождением в состоянии опьянения или без водительских прав.
В Госавтоинспекции призывают очевидцев пьяного вождения сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.
С 3 по 5 мая сотрудники ГИБДД будут выявлять и пресекать грубые нарушения ПДД, в том числе связанные с вождением в состоянии опьянения или без водительских прав.
В Госавтоинспекции призывают очевидцев пьяного вождения сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.
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