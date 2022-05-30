Национальный туристический маршрут запустят в Свердловской области

– В настоящее время маршрут представляет собой путешествие на автобусе, рассматривается возможность в перспективе сделать его и железнодорожным. В 2022 году планируется шесть пробных поездок, продажа билетов уже открыта, – рассказала директор центра развития туризма региона Марина Хлебникова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области Демидовский туристический маршрут получил статус национального. Такое решение принял экспертный совет при Ростуризме. Новый маршрут будет запущен ко Дню России.Как рассказали в департаменте информполитики региона, туристический маршрут пройдет по территории четырех городов области: Екатеринбург, Невьянск, Верхние Таволги и Нижний Тагил. Общая протяженность – 329 км. Тур рассчитан на три дня и две ночи.В ходе путешествия туристы смогут познакомиться с промышленными объектами начала 18 века и современными производствами, а также с культурным наследием: тагильским подносом и производством изделий из керамики.Первое путешествие по новому туристическому маршруту запланировано на 10-12 июня – в дни празднования Дня России.