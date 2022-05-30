В Свердловской области выпускники сдали второй обязательный ЕГЭ

«Получившие на экзамене неудовлетворительный результат либо пропустившие его по уважительной причине, смогут пересдать в резервные дни – 27 июня и 2 июля», – отметила Татьяна Умнова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 3 июня, в Свердловской области выпускники сдавали второй обязательный экзамен – базовую математику. Участниками ЕГЭ по этому предмету стали девять тысяч человек.Базовая математика является обязательным экзаменом для получения аттестата. Этот ЕГЭ должны сдавать все одиннадцатиклассники, которые не выбрали профильную математику. В штатном режиме отработали 159 пунктов проведения экзамена.Начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального минобразования Татьяна Умнова рассказала, что продолжительность ЕГЭ по базовой математике составляет три часа. Участникам предлагается выполнить 21 задание. Экзамен оценивается по пятибалльной шкале. Для получения аттестата необходимо набрать не менее трех баллов, а для аттестата с отличием – все пять баллов.Участники ЕГЭ узнают результаты сегодняшнего экзамена не позднее 20 июня.