Второй этап опрессовок в Екатеринбурге стартует на следующей неделе
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Уже на следующей неделе в Екатеринбурге стартует второй этап опрессовок. Он пройдет с 6 по 10 июня.
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга отмечают, что опрессовки будут проходить без ограничения горячего водоснабжения потребителей в следующие дни и временные интервалы:
- с 23:00 6 июня до 06:00 7 июня;
- с 23:00 7 июня до 06:00 8 июня;
- с 23:00 8 июня до 06:00 9 июня;
- с 23:00 9 июня до 06:00 10 июня.
При обнаружении утечек горячей воды необходимо сообщить о случившемся по телефонам 329-33-52, 329-37-52 или 329-37-01, 329-37-00 (дежурный диспетчер ОДС АО «ЕТК»), 222-30-05 (МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»).
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга отмечают, что опрессовки будут проходить без ограничения горячего водоснабжения потребителей в следующие дни и временные интервалы:
- с 23:00 6 июня до 06:00 7 июня;
- с 23:00 7 июня до 06:00 8 июня;
- с 23:00 8 июня до 06:00 9 июня;
- с 23:00 9 июня до 06:00 10 июня.
При обнаружении утечек горячей воды необходимо сообщить о случившемся по телефонам 329-33-52, 329-37-52 или 329-37-01, 329-37-00 (дежурный диспетчер ОДС АО «ЕТК»), 222-30-05 (МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»).
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