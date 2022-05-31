Второй этап опрессовок в Екатеринбурге стартует на следующей неделе

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Уже на следующей неделе в Екатеринбурге стартует второй этап опрессовок. Он пройдет с 6 по 10 июня.В пресс-службе мэрии Екатеринбурга отмечают, что опрессовки будут проходить без ограничения горячего водоснабжения потребителей в следующие дни и временные интервалы:- с 23:00 6 июня до 06:00 7 июня;- с 23:00 7 июня до 06:00 8 июня;- с 23:00 8 июня до 06:00 9 июня;- с 23:00 9 июня до 06:00 10 июня.При обнаружении утечек горячей воды необходимо сообщить о случившемся по телефонам 329-33-52, 329-37-52 или 329-37-01, 329-37-00 (дежурный диспетчер ОДС АО «ЕТК»), 222-30-05 (МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»).