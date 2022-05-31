Несколько сотен человек поучаствовало в судьбе изувеченной в Екатеринбурге собачки Моти
Общество
Фото с телеграм-канала «Реабилитация Моти»
Изувеченная собачка Мотя, которой неизвестный изувер отрезал в минувшие выходные нос и верхние губы, поправляется. Она ещё содержится в стационаре и проходит медицинские процедуры, но уже охотно бегает на прогулку, где бегает и резвиться, как если бы ничего ужасного с ней не произошло. Самое поразительное — собака после случившегося не перестала относиться хуже к людям и по-прежнему дружелюбна.
Деньги на лечение Моти и на содержание её при ветклинике собирали «всем миром». В судьбе попавшего в беду животного поучаствовали две сотни человек. Денежных средств для пёсика прислали так много, что сегодня было объявлено, что сбор закрыт — теперь финансов хватит и на дальнейшее лечение собаки, и на какой-то срок пребывания в стационаре.
Скоро, вероятно, станет известно, что же именно случилось с Мотей. Человек, который взял на себя опеку над животным, сообщает, что в его руках оказалась запись с камер видеонаблюдения, установленных в промзоне, где жила собака.
За дальнейшей судьбой Моти можно следить в телеграм-канале «Реабилитация Моти». Там же будет опубликована запись с камер видеонаблюдения.
Деньги на лечение Моти и на содержание её при ветклинике собирали «всем миром». В судьбе попавшего в беду животного поучаствовали две сотни человек. Денежных средств для пёсика прислали так много, что сегодня было объявлено, что сбор закрыт — теперь финансов хватит и на дальнейшее лечение собаки, и на какой-то срок пребывания в стационаре.
Скоро, вероятно, станет известно, что же именно случилось с Мотей. Человек, который взял на себя опеку над животным, сообщает, что в его руках оказалась запись с камер видеонаблюдения, установленных в промзоне, где жила собака.
За дальнейшей судьбой Моти можно следить в телеграм-канале «Реабилитация Моти». Там же будет опубликована запись с камер видеонаблюдения.
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