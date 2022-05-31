В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Войкова
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Войкова от переулка Ристлянда до переулка Механического. Ограничения будут действовать с 15 по 30 июня.
Перекрытие необходимо для проведения работ по устройству трубопровода сети бытовой канализации. Движение транспорта будет направлено по улицам Стачек, Кобозева и Старых Большевиков.
Горожан просят с пониманием относиться к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие необходимо для проведения работ по устройству трубопровода сети бытовой канализации. Движение транспорта будет направлено по улицам Стачек, Кобозева и Старых Большевиков.
Горожан просят с пониманием относиться к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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