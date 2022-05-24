На военную службу из Екатеринбурга отправились около 150 новобранцев

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На военную службу в рамках весенней призывной кампании из Екатеринбурга отправились около 150 новобранцев. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.На заседаниях районных призывных комиссий, проводящих обследование будущих военнослужащих, побывало свыше 4500 екатеринбуржцев. На военную службу призвано 200 юношей, а на областной сборный пункт в Егоршино отправлено – около 150 новобранцев.Всего для прохождения военной службы по призыву из Екатеринбурга этим летом планируется отправить около 800 призывников.