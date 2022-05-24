На военную службу из Екатеринбурга отправились около 150 новобранцев
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На военную службу в рамках весенней призывной кампании из Екатеринбурга отправились около 150 новобранцев. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
На заседаниях районных призывных комиссий, проводящих обследование будущих военнослужащих, побывало свыше 4500 екатеринбуржцев. На военную службу призвано 200 юношей, а на областной сборный пункт в Егоршино отправлено – около 150 новобранцев.
Всего для прохождения военной службы по призыву из Екатеринбурга этим летом планируется отправить около 800 призывников.
На заседаниях районных призывных комиссий, проводящих обследование будущих военнослужащих, побывало свыше 4500 екатеринбуржцев. На военную службу призвано 200 юношей, а на областной сборный пункт в Егоршино отправлено – около 150 новобранцев.
Всего для прохождения военной службы по призыву из Екатеринбурга этим летом планируется отправить около 800 призывников.
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