В Екатеринбурге благотворительный фонд «Дети России» устроил праздник для пациентов ОДКБ



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

– 1 июня для нас – особенный праздник. Каждый год фонд как можно большему числу детей дарит яркие эмоции, незабываемые впечатления и подарки. И, конечно, этим и многими другими мероприятиями мы напоминаем: сделать подарок детям, помочь им в трудной жизненной ситуации может каждый, направив благотворительное пожертвование участникам проекта «ТЫ ЕМУ НУЖЕН», – отметила директор фонда Юлия Нутенко.



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Благотворительный фонд Уральской горно-металлургической компании «Дети России» традиционно встречает День защиты детей с мальчиками и девочками и дарит им отличное настроение. Благодаря фонду для пациентов Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге лето началось с ярких впечатлений.У главного входа в ОДКБ вчера, 1 июня, прошли творческие мастер-классы и конкурсы от ведущего. Гости участвовали в создании арт-объекта. Дети засадили 450-ю саженцами цветов клумбу возле больницы, «нарисовав» логотип Благотворительного фонда «Дети России».К празднику также присоединился Сергей Карякин, друг фонда и победитель ралли «Дакар-2017» в категории квадроциклов со своей спортивной командой. Ребята смогли прокатиться на настоящем гоночном багги и сделать фото.Более 100 ребят из разных городов Свердловской области приняли участие в создании цветочной мозаики и развлечениях. Организаторы уверены, что такие мероприятия дарят отличное настроение юным пациентам, а также оптимизм и заряд энергии для скорейшего выздоровления.Отметим, 1 июня завершился благотворительный забег юристов Global Legal Run 2022. В ходе мероприятия для участников проекта«Ты ему нужен» собрано более 120 000 рублей. В тот же день фонд поддержал подопечных Центра социальной помощи семье и детям Нижнесергинского района: оплатил ребятам дорогу до Екатеринбургского цирка и помог 29 детям-сиротам попасть на концерт, который организовала Свердловская государственная детская филармония. Также 1 июня подвели итоги творческого конкурса «В эфире дети!», который фонд проводил в социальных сетях.