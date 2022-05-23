Житель Краснотурьинска отсудил у мэрии четверть миллиона за испорченный автомобиль

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В начале декабря 2021-го года один из жителей города Краснотурьинск попал на своём автомобиле в аварию. Его машину марки «Hyundai ix55» занесло на скользкой дороге и перевернуло на образовавшемся снежном накате.Прошлогоднее ДТП имело место на дороге, ведущей к шахте «Северопесчанская». Исследовавшие обстоятельства случившегося сотрудники ДПС вины водителя в аварии не усмотрели. Зато они обнаружили тот самый уплотнившийся снег, из которого образовался высокий накат. Кроме того, было установлено, что дорога в этом месте очень скользкая, однако, никто из дорожных служб не озаботился о том, чтобы устранить возникшую опасность.Вышеперечисленные обстоятельства позволили водителю «Хюндая» подать на краснотурьинскую мэрию в суд. И вот стало известно, что суд его иск удовлетворил. Правда, потративший на ремонт иномарки более полумиллиона рублей, потерпевший почему-то решил стребовать с мэрии только половину этой суммы. Помимо 268 тысяч мэрия должна оплатить ему и госпошлину в размере почти 6 тысяч рублей. Как сообщает издание «Вечерний Краснотурьинск», многие водители после аварий подают судебные иски на мэрию за плохое содержание дорог. Многие выигрывают в суде. Но этот случай — рекордный по размеру отсуженной у горадминистрации суммы.