Свердловская область получит 100 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Минприроды РФ выделило Свердловской области более 100 миллионов рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора в этом году.По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, регион вошел в число 43 субъектов, которым выделят деньги. С учетом регионального софинансирования в 2022 году планируется закупить около пяти тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов.Добавим, что в прошлом году федеральные субсидии на те же цели получили 29 муниципалитетов Свердловской области. Тогда на закупку четырех тысяч контейнеров было направлено 70,5 миллиона рублей (10 миллионов рублей выделили из областного бюджета).