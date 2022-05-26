Польский полузащитник покидает футбольный клуб «Урал»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Польский полузащитник Рафал Августиняк покидает футбольный клуб «Урал». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.Рафал Августиняк заявил, что поговорил с женой и решил, что из-за политической ситуации они не могут остаться в России. «Это сложное решение, потому что я хотел продолжать играть на Урале», – отметил футболист.Напомним, что Рафал Августиняк пришел в ФК «Урал» в июне 2019 года. За три года в клубе он провел 87 матчей, забил девять мячей и отдал шесть передач. В последних двух матчах сезона Аугустыняк отличился голом и результативной передачей – именно благодаря победам в этих матчах «Урал» смог сохранить прописку в Премьер-лиге.Футбольный клуб «Урал» поблагодарил игрока и пожелал ему успехов в новом клубе.