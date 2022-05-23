На трассе Екатеринбург – Тюмень ограничили движение из-за ремонта

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Екатеринбург – Тюмень начались ремонтные работы. В связи с этим на выезде из столицы Урала со вчерашнего дня образуются большие пробки.В пресс-службе «Уралуправтодора» рассказали, что 31 мая рабочие приступили к замене верхнего слоя покрытия на участке 18 – 23 км (выезд из Екатеринбурга в сторону Тюмени). В будни движение на этом участке будет ограничено с утра до вечера, а в пятницу и воскресенье – до обеда. В субботу рабочие выйдут на объект после обеда.Плановая сдача объекта назначено на август. Однако «Уралуправтодор» планирует завершить работы с опережение срока – в июне.