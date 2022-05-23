«Руслайн» начинает полеты из Екатеринбурга в Тобольск и Нижневартовск

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания «Руслайн» запускает рейсы из Екатеринбурга в Тобольск и Нижневартовск. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.Первый рейс назначен на 25 июня. Полеты в Тобольск и Нижневартовск будут выполняться по субботам на самолете Bombardier CRJ-200.Как отмечают в пресс-службе Кольцово, рейсы выполняются в рамках программы субсидирования региональных перевозок. Билет в Тобольск из столицы Урала стоит от двух тысяч рублей.