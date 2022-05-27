Более 200 новых кастрюль и мисок получат бездомные собаки Красноуральска
Общество
Стоп-кадр видео с ВК-сообщества «Берёзовский. Новости золотого города»
Всего несколько дней понадобилось на то, чтобы собрать материальную помощь в виде кастрююль и мисок для хвостатых обитателей пункта временного содержания бездомных животных в Красноуральске.
Напомню, отловом животных в Красноуральске и ближайших населённых пунктах занимается компания «Арсенал». Но Ольга Новосёлова, руководитель фонда «Подари свою доброту», посетившая пункт содержания отловленных собак, ужаснулась «адским» условиям. Оказалось, что собак даже не из чего поить — воду им наливают в дырявые посудины, из которых она просачивается струями, не позволя животным толком утолить жажду. Тогда-то Ольга Новосёлова и бросила клич к неравнодушным уральцам помочь животным хотя бы мисками.
Призыв собирать для красноуральских хвостатых бродяжек новые кастрюли и миски прозвучал в пятницу, 27-го мая. А сегодня стало известно, что общими усилиями собрано уже более двух сотен единиц посуды. Скоро она отправится из Берёзовского (где проходил сбор) в Краснотурьинск.
Напомню, отловом животных в Красноуральске и ближайших населённых пунктах занимается компания «Арсенал». Но Ольга Новосёлова, руководитель фонда «Подари свою доброту», посетившая пункт содержания отловленных собак, ужаснулась «адским» условиям. Оказалось, что собак даже не из чего поить — воду им наливают в дырявые посудины, из которых она просачивается струями, не позволя животным толком утолить жажду. Тогда-то Ольга Новосёлова и бросила клич к неравнодушным уральцам помочь животным хотя бы мисками.
Призыв собирать для красноуральских хвостатых бродяжек новые кастрюли и миски прозвучал в пятницу, 27-го мая. А сегодня стало известно, что общими усилиями собрано уже более двух сотен единиц посуды. Скоро она отправится из Берёзовского (где проходил сбор) в Краснотурьинск.
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