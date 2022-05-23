Около водоемов в Екатеринбурге установят еще 16 знаков о запрете купания

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Уже завтра, 1 июня, наступает лето, а значит, уже совсем скоро будет открыт купальный сезон. Однако купаться можно будет далеко не везде. В Екатеринбурге вблизи водоемов установят еще 16 знаков о запрете купания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Председатель комитета административных органов Евгений Клюжин рассказал, что на территории уральской столицы расположены 118 водоемов, где устанавливается 90 знаков о запрете купания и нахождения на льду. В этом году будут установлены еще 16 табличек.Евгений Клюжин добавил, что чиновники вместе со спасателями также проводят рейды по информированию горожан о правилах поведения на воде. По этой теме в 2022 году напечатали уже 50 тысяч памяток и 30 тысяч листовок о запрете выхода на лед.