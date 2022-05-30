В Екатеринбурге перекроют улицу Любви
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге почти на месяц закроют движение транспорта по улице Любви на ее пересечении с Солнечными аллеями (отрезок между жилыми кварталами № 2 и № 5).
Как рассказали в пресс-службе мэрии, перекрытие связано со строительством тепловой сети. Ограничения будут действовать с 20 июня по 16 июля.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, перекрытие связано со строительством тепловой сети. Ограничения будут действовать с 20 июня по 16 июля.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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