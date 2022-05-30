В Екатеринбурге перекроют улицу Любви

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге почти на месяц закроют движение транспорта по улице Любви на ее пересечении с Солнечными аллеями (отрезок между жилыми кварталами № 2 и № 5).Как рассказали в пресс-службе мэрии, перекрытие связано со строительством тепловой сети. Ограничения будут действовать с 20 июня по 16 июля.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.