Нижний Тагил получит из федерального бюджета 1,6 млрд рублей на новые трамваи и котельные

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Нижний Тагил получит более 1,6 миллиарда рублей из федерального бюджета на обновление трамвайного парка и реконструкцию котельных в 2022-2023 годах.Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, в этом году на мероприятия по снижению уровня загрязнения окружающей среды в Нижнем Тагиле выделят 520 миллионов рублей, а в 2023 году – свыше 1,1 миллиарда рублей.Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что полученные в этом году средства направят на закупку не менее 10 новых вагонов. В следующем году деньги также, помимо обновления парка трамваев, направят на реконструкцию пяти действующих котельных станций и строительство одной новой.