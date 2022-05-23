Свердловские врачи выполнили операцию ребенку с редкой врожденной патологией сосудов мозга

– Это проявляется сердечной недостаточностью в первые же часы жизни, что является наиболее частой причиной смерти младенцев с АВМ вены Галена, – отметила врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Камилла Мавлютова, прооперировавшая такого пациента.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской областной клинической больнице №1 впервые выполнили операцию ребенку с редкой врожденной патологией сосудов мозга – артериовенозной мальформацией (АВМ) вены Галена.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе СОКБ №1, при данном заболевании кровь под высоким давлением сбрасывается из церебральных артерий в вену Галена по сформировавшимся между ними прямым шунтам, минуя капиллярное русло. Из-за этого происходит перегрузка правых отделов сердца.В больнице поясняют, что единственный вариант лечения АВМ вены Галена – поэтапная эмболизация (закупорка) шунтов, из которых она состоит. В СОКБ №1 рентгенохирург Камилла Мавлютова выполнила вместе с коллегой из Москвы Вадимом Берестовым очередной этап эмболизации АВМ вены Галена двухлетней девочке из Орловской области. Ранее эти операции были выполнены пациентке в Новосибирске.