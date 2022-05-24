Еще 102 человека в Свердловской области заболели коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирусом заболели еще 102 человека. Всего в регионе зафиксировано 444 546 случаев COVID-19.Как рассказали в оперштабе, вылечились еще 127 пациентов. Общее число выздоровевших – 431 371.За последние сутки в области не зафиксировано летальных исходов.