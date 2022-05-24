Еще 102 человека в Свердловской области заболели коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области коронавирусом заболели еще 102 человека. Всего в регионе зафиксировано 444 546 случаев COVID-19.
Как рассказали в оперштабе, вылечились еще 127 пациентов. Общее число выздоровевших – 431 371.
За последние сутки в области не зафиксировано летальных исходов.
Как рассказали в оперштабе, вылечились еще 127 пациентов. Общее число выздоровевших – 431 371.
За последние сутки в области не зафиксировано летальных исходов.
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