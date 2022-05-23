Red Wings в июне запустит рейсы из Екатеринбурга в Актау

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Актау. Первый самолет отправится на морской курорт Казахстана 11 июня.В пресс-службе авиакомпании «Вечерним ведомостям» рассказали, что в июне рейсы из Екатеринбурга в Актау будут выполняться раз в неделю – по субботам. С июля в расписание добавятся еще и рейсы по вторникам.Полеты будут осуществляться на российских самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел.