Red Wings в июне запустит рейсы из Екатеринбурга в Актау
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Актау. Первый самолет отправится на морской курорт Казахстана 11 июня.
В пресс-службе авиакомпании «Вечерним ведомостям» рассказали, что в июне рейсы из Екатеринбурга в Актау будут выполняться раз в неделю – по субботам. С июля в расписание добавятся еще и рейсы по вторникам.
Полеты будут осуществляться на российских самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел.
В пресс-службе авиакомпании «Вечерним ведомостям» рассказали, что в июне рейсы из Екатеринбурга в Актау будут выполняться раз в неделю – по субботам. С июля в расписание добавятся еще и рейсы по вторникам.
Полеты будут осуществляться на российских самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел.
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