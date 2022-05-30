На «Ночи музыки» в Екатеринбурге выступят «Курара» и Найк Борзов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Названа еще одна площадка фестиваля Ural Music Night – «Старый Новый Рок». Она разместится у Главпочтамта в Екатеринбурге. Хедлайнерами станут «Курара» и Найк Борзов.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе фестиваля, площадка названа в честь одного из крупнейших в России рок-фестивалей, который проходил в Екатеринбурге с 2000 по 2020 год.Помимо хедлайнеров на сцене также выступят «Андреграунд», Mika Vino, «Ватерфолс», «НАМБАТУ», Миша Лузин, «Ромашка», «Внимание», INTERWALL, «ХПБ», «Четыре Сыра» и «Сезон Doждей».