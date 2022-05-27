Сотрудники УГМК приняли участие в благотворительном забеге в Верхней Пышме



Фото: пресс-служба УГМК

– По моему мнению, спорт и благотворительность – это лучший дуэт. Их объединение позволяет почувствовать прилив сил, удовольствие от физической активности, проявить осознанность и сделать доброе дело. Мы благодарны всем сотрудникам УГМК, которые присоединились к забегу! – отметила директор Благотворительного фонда «Дети России» Юлия Нутенко.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Сотрудники Уральской горно-металлургической компании приняли участие в благотворительном забеге. «БлагоБег» прошел сразу в нескольких городах Свердловской области, Башкирии и Карачаево-Черкессии.Как рассказали в пресс-службе УГМК, для взрослых подготовили дистанции в три и пять километров, а для детей – 500, 1000 и 1500 метров. В Верхней Пышме ребята также участвовали в конкурсе рисунков на асфальте и играли в гигантский дартс и джангу.Собранные от взносов участников средства направили на покупку иппотренажёра для Кати Спиридоновой – подопечной Благотворительного фонда «Дети России». Техника поможет ребенку в реабилитации и тренировке вестибулярного аппарата.