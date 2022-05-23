В Свердловской области от укусов клещей пострадали более 15 тысяч человек

09.21 Вторник, 31 мая 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области от укусов клещей пострадали уже 15 265 человек. Среди пострадавших – 3 352 ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным на 30 мая, случаи присасывания клещей зафиксировали в 66 муниципалитетах. Больше всего пострадавших – в Байкаловском и Слободо-Туринском муниципальных районах, Ирбитском муниципальном округе, Тавдинском, Талицком и Пышминском городских округах, Каменске-Уральском, Староуткинске и Алапаевске.

В Екатеринбурге с начала сезона от укусов клещей пострадал 5 331 человек.

С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 38 человек, в том числе 16 детей. С предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» в больницах находятся 102 человека, из них – 41 ребенок.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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