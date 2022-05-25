В Свердловской области за неделю зафиксировали свыше 16 тысяч случаев ОРВИ

Анастасия Таначева © Вечерние ведомости

За последнюю неделю – с 23 по 29 мая – в Свердловской области зарегистрировано 16 219 случаев ОРВИ. Это выше эпидпорога на 14,2%, но ниже уровня прошлой недели на 2,6%.В Екатеринбурге выявили 7 600 случаев ОРВИ. Неблагополучными по заболеваемости признаны пять муниципалитетов: поселок Уральский, ЗАТО Свободный, Краснотурьинск, Полевской городской округ и Богданович.Количество зарегистрированных случаев внебольничных пневмоний – 397, что превышает показатели предыдущей недели на 2,81%. На Екатеринбург приходится 192 случая заболевания.Неблагополучными по заболеваемости внебольничной пневмонией являются следующие муниципалитеты: Арамильский, Качканарский, Североуральский и Бисертский городские округа, а также Ревда.