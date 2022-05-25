В Екатеринбурге перекроют переулок Столярный и улицу Счастливая
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в июне закроют движение транспорта по переулку Столярному и улице Счастливой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Переулок Столярный перекроют с 20 июня по 20 июля в районе дома №4а по улице Онежской, а с 15 июля по 15 августа – в районе дома №6а. Ограничения связаны со строительством наружных сетей дождевой канализации и сетей бытовой канализации строящихся домов.
Также с 20 июня по 25 июля закроют движение по участку улицы Счастливой от Лучистой до дома №2 на той же улице.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
Переулок Столярный перекроют с 20 июня по 20 июля в районе дома №4а по улице Онежской, а с 15 июля по 15 августа – в районе дома №6а. Ограничения связаны со строительством наружных сетей дождевой канализации и сетей бытовой канализации строящихся домов.
Также с 20 июня по 25 июля закроют движение по участку улицы Счастливой от Лучистой до дома №2 на той же улице.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
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