Венский фестиваль отменили в Екатеринбурге

Анастасия Таначева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в этом году не будут проводить Венский фестиваль музыкальных фильмов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.Организаторы мероприятия сказали коротко: «Фестиваля не будет».Отметим, что в Екатеринбурге Венский фестиваль музыкальных фильмов проходил каждое лето с 2010 года. Он создан по аналогии с мероприятием, ежегодно проходящим с 1991 года в Вене. Фестиваль проходил при поддержке почетного консула Австрии в Екатеринбурге Андрея Козицына, Австрийского культурного форума, УрФУ и администрации города.