Венский фестиваль отменили в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в этом году не будут проводить Венский фестиваль музыкальных фильмов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.
Организаторы мероприятия сказали коротко: «Фестиваля не будет».
Отметим, что в Екатеринбурге Венский фестиваль музыкальных фильмов проходил каждое лето с 2010 года. Он создан по аналогии с мероприятием, ежегодно проходящим с 1991 года в Вене. Фестиваль проходил при поддержке почетного консула Австрии в Екатеринбурге Андрея Козицына, Австрийского культурного форума, УрФУ и администрации города.
Организаторы мероприятия сказали коротко: «Фестиваля не будет».
Отметим, что в Екатеринбурге Венский фестиваль музыкальных фильмов проходил каждое лето с 2010 года. Он создан по аналогии с мероприятием, ежегодно проходящим с 1991 года в Вене. Фестиваль проходил при поддержке почетного консула Австрии в Екатеринбурге Андрея Козицына, Австрийского культурного форума, УрФУ и администрации города.
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