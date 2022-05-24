В ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге состоится «АРТ-ПИКНИК»

Анастасия Таначева © Вечерние ведомости

«АРТ-ПИКНИК» пройдет в начале лета в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге. Посетителям будут представлены площадки с мастер-классами, играми, танцами, выставками, которые откроются уже 4 июня.Работа локаций начнётся в 12:00 на главной сцене парка. Первыми выступят модели уральских дизайнеров и ведущих брендов одежды. Продолжит программу фестиваль «Пять с плюсом», а также зрителей ждёт выступление оркестра UralBand под руководством заслуженного деятеля искусств России Александра Павлова.Кроме того, выступит ансамбль танца и музыки «Иван да Марья» и народные танцевальные группы культурно-досуговых центров Екатеринбурга. Завершит творческий концерт «Другой Оркестр» под руководством Александра Жемчужникова.Одна из атмосферных локаций «АРТ-ПИКНИКА» – «РУССКАЯ ИЗБА», оформленная в традициях русского деревенского уклада с использованием экспонатов музея: печи, женского кута, детского угла, самоваров, утвари, половиков, стола с яствами, традиционных народных костюмом, кукол.Отметим, что гости увидят более 30 работ фотовыставки, на которой будет представлена традиционная русская одежда в современной интерпретации Татьяны Томсон.В парке будет действовать и интерактивная площадка «ТАНЦЫ», где на протяжении дня будут проходить мастер-классы от ведущих хореографов Екатеринбурга, флешмобы и танцевальные шоу-программы. В 12:00 откроется блок исторических танцев от клуба Pas de Cote – погружение в танцевальную эстетику балов XIX века будет доступно всем гостям.На площадке «ТЕАТР+» гости увидят отрывки из спектаклей, поставленные по мотивам произведений российских и зарубежных писателей, а также примут участие в актёрских мастер-классах и интерактивных театральных программах.Любителей живописи ждёт арт-площадка «РИСУНОК». Для самых маленьких организаторы приготовили раскраски с героями русских сказок. Также будет представлено новое направление – кастомайзинг – тюнинг вещей с помощью подручных материалов.В программе площадки «ДЕТИ» – «Шаро-шоу» с Дюшей Весёлкиным, «Театр на полянке», музыкальная минутка с любимыми песнями и танцами, показ мультфильмов, мультимедийные игры, детская зона отдыха, творческая мастерская Ирины Можейко «Мира» и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.На территории «ЭКО-ЛАБОРАТОРИИ» будет открыта фотозона из мха, шишек и сосновых спилов. Весь день на площадке будут проходить мастер-классы из природных материалов для детей и взрослых, а также полезные советы о бережном отношении к себе и планете.