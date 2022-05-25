Коронавирус в Свердловской области выявили у 104 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области подтвердили 104 случая коронавируса. За все время пандемии в регионе зарегистрировано 444 444 случая COVID-19.По данным оперштаба, выздоровели еще 152 пациента. Всего вылечились 431 244 свердловчанина.К счастью, в регионе за сутки не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.