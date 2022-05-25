Коронавирус в Свердловской области выявили у 104 человек
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области подтвердили 104 случая коронавируса. За все время пандемии в регионе зарегистрировано 444 444 случая COVID-19.
По данным оперштаба, выздоровели еще 152 пациента. Всего вылечились 431 244 свердловчанина.
К счастью, в регионе за сутки не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.
По данным оперштаба, выздоровели еще 152 пациента. Всего вылечились 431 244 свердловчанина.
К счастью, в регионе за сутки не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.
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