Парковки в Академическом районе Екатеринбурга могут стать платными
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Академическом районе Екатеринбурга планируют создать платные парковочные места. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на вице-мэра Алексея Бубнова.
Чиновники сейчас рассматривают вариант со льготными тарифами, чтобы ночью местные жители могли оставлять автомобили на парковках за небольшие деньги.
Создавать платные парковки в Академическом районе будут после того, как полностью наладят систему автоматического штрафования за их неоплату. Власти намерены сделать собираемость платежей на уровне 80–90%.
Планируется, что проект по платным парковкам в восьмом районе Екатеринбурга реализуют в 2023 году
– Мы рассматриваем это не как собирание денег, а как систему регулирования. Нам нужно убирать район – припаркованные автомобили мешают это делать, – заявляет Бубнов.
Чиновники сейчас рассматривают вариант со льготными тарифами, чтобы ночью местные жители могли оставлять автомобили на парковках за небольшие деньги.
– Но днем будут какие-то, условно, запретительные тарифы, потому что мы эти парковочные карманы будем чистить механизированным способом, – отметил вице-мэр.
Создавать платные парковки в Академическом районе будут после того, как полностью наладят систему автоматического штрафования за их неоплату. Власти намерены сделать собираемость платежей на уровне 80–90%.
Планируется, что проект по платным парковкам в восьмом районе Екатеринбурга реализуют в 2023 году
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