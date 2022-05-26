Парковки в Академическом районе Екатеринбурга могут стать платными

11.50 Понедельник, 30 мая 2022
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Академическом районе Екатеринбурга планируют создать платные парковочные места. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на вице-мэра Алексея Бубнова.

– Мы рассматриваем это не как собирание денег, а как систему регулирования. Нам нужно убирать район – припаркованные автомобили мешают это делать, – заявляет Бубнов.


Чиновники сейчас рассматривают вариант со льготными тарифами, чтобы ночью местные жители могли оставлять автомобили на парковках за небольшие деньги.

– Но днем будут какие-то, условно, запретительные тарифы, потому что мы эти парковочные карманы будем чистить механизированным способом, – отметил вице-мэр.


Создавать платные парковки в Академическом районе будут после того, как полностью наладят систему автоматического штрафования за их неоплату. Власти намерены сделать собираемость платежей на уровне 80–90%.

Планируется, что проект по платным парковкам в восьмом районе Екатеринбурга реализуют в 2023 году

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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