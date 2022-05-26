Парковки в Академическом районе Екатеринбурга могут стать платными

– Мы рассматриваем это не как собирание денег, а как систему регулирования. Нам нужно убирать район – припаркованные автомобили мешают это делать, – заявляет Бубнов.

– Но днем будут какие-то, условно, запретительные тарифы, потому что мы эти парковочные карманы будем чистить механизированным способом, – отметил вице-мэр.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Академическом районе Екатеринбурга планируют создать платные парковочные места. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на вице-мэра Алексея Бубнова.Чиновники сейчас рассматривают вариант со льготными тарифами, чтобы ночью местные жители могли оставлять автомобили на парковках за небольшие деньги.Создавать платные парковки в Академическом районе будут после того, как полностью наладят систему автоматического штрафования за их неоплату. Власти намерены сделать собираемость платежей на уровне 80–90%.Планируется, что проект по платным парковкам в восьмом районе Екатеринбурга реализуют в 2023 году