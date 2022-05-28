В Свердловской области 30 мая стартует IX Форум приёмных семей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Уже завтра, 30 мая, в Свердловской области стартует IX Форум приемных семей. В мероприятии примут участие порядка 100 человек, из них 80 – приёмные родители.Вместе с ними эксперты и специалисты сферы семейной политики будут решать вопросы, которые волнуют приёмные семьи. Встреча состоится в рамках Десятилетия детства, объявленного Владимиром Путиным.Участие в форуме примет и семья Подъячевых из Богдановича, в которых воспитываются двенадцать детей, восемь их них приёмные, сообщили в департаменте информационной политики регионе.