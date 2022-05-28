В Свердловской области 30 мая стартует IX Форум приёмных семей

17.34 Воскресенье, 29 мая 2022
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Уже завтра, 30 мая, в Свердловской области стартует IX Форум приемных семей. В мероприятии примут участие порядка 100 человек, из них 80 – приёмные родители.

Вместе с ними эксперты и специалисты сферы семейной политики будут решать вопросы, которые волнуют приёмные семьи. Встреча состоится в рамках Десятилетия детства, объявленного Владимиром Путиным.

Участие в форуме примет и семья Подъячевых из Богдановича, в которых воспитываются двенадцать детей, восемь их них приёмные, сообщили в департаменте информационной политики регионе.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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17:34 В Свердловской области 30 мая стартует IX Форум приёмных семей
17:16 На Свердловскую область надвигаются дожди и грозы
16:32 Екатеринбуржцы стали реже посещать кинотеатры
15:01 Свердловское МЧС продлило штормовое предупреждение до 30 мая
14:40 В Свердловской области снизились цены на крупы и овощи
13:31 Каждый пятый житель Екатеринбурга считает необходимым импортозамещение электроники
12:39 В свердловском городе Волчанск от удара током погиб электрик
11:39 В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили 9-летнего ребёнка
10:46 В Свердловской области пропали трое мужчин
10:00 В Екатеринбурге состоялся показ короткометражек о восходящих звёздах паралимпийского спорта
17:41 За пожарной обстановкой в Свердловской области следят более 1000 человек
16:49 Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре 29 мая
15:58 Свердловский оперштаб сообщил о 126 случаях коронавируса
15:36 В Екатеринбурге снизилось количество ВИЧ-инфицированных на 2,8%
14:20 В уральской столице под колёсами фуры погиб пешеход
13:57 Импортозамещение станет одной из ключевых тем «Иннопрома» в Екатеринбурге
12:55 К 300-летию Нижнего Тагила на проспекте Ленина высадили 70 деревьев
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11:54 Беременные екатеринбурженки пожаловались на невозможность записаться к гинекологу
10:49 В Свердловской области ищут 66-летнего мужчину, пропавшего 26 мая
10:02 Екатеринбурженку будут судить за попытку продать арендованную квартиру
21:04 Инспектор Росприроднадзора раскритиковала условия содержания отловленных в Красноуральске собак
20:37 Председатель Счётной палаты Асбестовского городского округа лишилась доверия и должности
20:14 Леса Екатеринбурга больше не защищает особый противопожарный режим
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