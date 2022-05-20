Каждый пятый житель Екатеринбурга считает необходимым импортозамещение электроники

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По данным сервиса «SuperJob», каждый пятый екатеринбуржец (19%) считает необходимым в первую очередь налаживание импортозамещения электроники.Ещё 18% жителей уральской столицы считают, что в приоритете должно быть собственное производство лекарств и продуктов питания. 15% уверены в первоочередной необходимости импортозамещения промышленного оборудования и автомобилей.«По мнению 8% опрошенных, стране нужно наладить производство всего, что ранее покупали за рубежом. О необходимости разработки в России собственного программного обеспечения говорили 6% респондентов», – рассказали в пресс-службе «SuperJob».Другие 7% считают важным импортозамещение отечественной бытовой техники, 5% – одежды и обуви, 4% – железнодорожного, водного и авиатранспорта. В необходиомсти собственного производства предметов личной гигиены уверены 5%, бытовой химии, медицинского оборудования, инструментов и косметики — ещё 6%.По мнению 6% горожан, сейчас нужны такие товары как: бумага, оптика, стройматериалы, корма для животных, упаковочные материалы и прочее. Лишь 3% жителей Екатеринбурга убеждены, что наладить полноценное импортозамещение сегодня невозможно.