В Екатеринбурге состоялся показ короткометражек о восходящих звёздах паралимпийского спорта

«"Время на старт" – это мотивационная интерактивная кинохроника о юных спортсменах от 6 до 25 лет с ограниченными возможностями здоровья, но неограниченной волей к победе», – рассказали «Вечерним ведомостям» представители проекта.

Фото: Павел Кирбятьев.

«В дальнейшем это повысит их коммуникабельность и уверенность в себе, откроет для них новые возможности и усилит мотивацию к более высоким достижениям», – объяснила Анна Серебрякова, мама 15-летнего Сергея из Верхней Пышмы.

Фото: Павел Кирбятьев.

«Во всём мире такие документальные проекты – важнейшая составляющая в формировании мировоззрения человека. Проект стал платформой самовыражения для талантливых людей. И, конечно, попыткой найти выход из существующих социальных проблем с помощью креативных находок, неравнодушия и доброты», – уверена Светлана Горда, директор Свердловского областного фильмофонда.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В уральской столице прошёл финальный показ короткометражек о восходящих звёздах паралимпийского спорта «Время на старт». В рамках этого проекта было создано восемь короткометражных фильмов, в которых рассказываются истории молодых спортсменов с инвалидностью.Проект стартовал в 2021 года и был реализован Уральской киностудией совместно со Свердловским областным фильмофондом, Областным центром реабилитации инвалидов, Департаментом информационной политики Свердловской области, Спортивно-адаптивной школой паралимпийского и сурдлимпийского резерва при поддержке Фонда Президентских грантов.На участие в проекте поступали заявки почти от 50 спортсменов, среди которых люди, занимающиеся легкой атлетикой, следж-хоккеем, футболом, адаптивным тхэквондо, плаванием, шахматами. Для подготовки к съёмкам в короткометражках они проходили уроки по сценарному и актерскому мастерству.Помимо этого, молодые спортсмены получили возможность рассказать о себе в эфире телевидения и радио, в социальных сетях и на сайте проекта.Её сын несмотря на серьезные ограничения по зрению входит в сборную Свердловской области и является пятикратным победителем и призёром всероссийских соревнований по шахматам.У другого героя фильма, 13-летнего екатеринбуржца Максима Михайлова, нет руки и врождённое недоразвитие ноги, но он – неоднократный победитель и призёр городских и областных соревнований, а также самый юный член областной сборной по плаванию лиц с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата).Руководитель проекта Кирилл Павлов, вручая ему награду, отметил:По словам помощника Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Александра Загайнова, эти фильмы послужат примером для других семей, которые воспитывают детей с инвалидностью.В итоге показы восьми короткометражных фильмов состоялись в 26 кинотеатрах Свердловского областного фильмофонда, в эфирах областных телеканалов, на мероприятиях в спортивно-адаптивных школах региона и в социальных сетях.