Свердловский оперштаб сообщил о 126 случаях коронавируса

15.58 Суббота, 28 мая 2022
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 126 случаев коронавируса, из них 38 в Екатеринбурге. За всё время было зарегистрировано 444 225 случаев, сообщает региональный оперштаб.

Из свердловских больниц по выздоровлению было выписано 256 человек. За весь период пандемии вылечилось 430 839 жителей региона.

Случаев смерти среди больных COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано не было. Общее число летальных исходов – 10 745.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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